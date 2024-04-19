كمامة ومفيش خروج.. ظواهر جوية تتعرض لها مصر الأيام المقبلة

يترقب الكثير حالة طقس غير عادية حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن رمال مثيرة للأتربة ونشاط في حركة الرياح تشهدها محافظات مصر على مدار الـ24 ساعة، إلى جانب انخفاض ملحوظ في الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية، على أن تشهد البلاد حالة طقس متذبذبة بين الطقس البارد والحار في آن واحد.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود أجواء ترابية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد في طقس الساعات المقبلة.

️تحذير لمرضى الجيوب الأنفية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر من طقس اليوم، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

ترقبوا طقس الثلاثاء المقبل

ورغم ما نوهت به الأرصاد بتحسن قد يكون ملحوظا في طقس اليوم الجمعة، إلا أنها عادت وحذرت من الطقس بدءًا من الثلاثاء المقبل، الذي سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المحافظات.

وحذر الأطباء والمختصين بضرورة توخي الحذر في مثل هذه الأيام وتجنب التعرض للأجواء التي يسودها أتربة كبير مع ضرورة الارتداء للكمامات لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي، والمكوث في البيت لحين تحسن الأجواء.