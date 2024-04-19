هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

ياسمين عز.. عادت الإعلامية لتثير الجدل من جديد بتصريحاتها، لكن هذه المرة ليس عن المرأة أو كيفية التعامل مع الرجل كالمعتاد، بل بسخريتها من فوز نادي الزمالك في المباراة الأخيرة أمام النادي الأهلي.

ياسمين عز والزمالك

وتصدرت تصريحاتها عن الزمالك مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: “بمناسبة فوز الزمالك، اخواني و اخواتي في الله لا شيء يصعب على الله، حتى الزمالكاوية ربنا جبر بخاطرهم”.

وتابعت في الموسم الجديد: “متيأسش من رحمة ربنا أبدا، وانتي متفقديش الأمل يا مدام في الواد اللي نفسك تخلفيه بقالك 21 سنة، اللي جبر بخاطر الزمالك بعد 21 سنة قادر يا كريم يجبر بخاطرك يا حبيبتي”.

مباراة الأهلي والزمالك

في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز، حقق الزمالك فوزًا مهمًا على غريمه الأهلي بنتيجة 2-1. جرت المباراة الإثنين على ملعب استاد القاهرة.

شهدت المباراة صراعًا قويًا بين الفريقين، تمكن الزمالك من تسجيل هدفين في المباراة بفضل تألق اللاعب سيف الدين الجزيري. بينما قلص البديل أحمد عبد القادر الفارق لصالح الأهلي بتسجيله هدفًا وحيدًا.

عقوبات الزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن فرض عقوبات على بعض الأحداث التي وقعت في مباريات الجولة الثامنة والعاشرة من بطولة دوري Nile للموسم 2023-2024. تم تطبيق هذه العقوبات وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها في المسابقات.

وتتضمن العقوبات ما يلي: فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك، وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب خلال المباراة بهدف إضاعة الوقت. كما تم إيقاف عمرو أبو العز، مدير الإدارة بنادي الزمالك، لمدة مبارتين بسبب تورطه في نفس الحادثة.

وتم توقيع عقوبة على مصطفى حسين، المعروف بـ "ميلا"، عامل فريق الزمالك، بعدم مصاحبته للفريق في المباريات لمدة أربع مباريات. تم اتخاذ هذه العقوبة بسبب سحبه وإخفاءه للكرات من الملعب بهدف إضاعة الوقت. وتم أيضًا إيقاف حسين سيد حسين علي، لاعب فريق المصري، لمباراة واحدة بسبب تلقيه إنذارين في نفس المباراة.