الأنبا باسيليوس يتفقد الاجتماعات والأنشطة الرعوية بكنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط|صور

تفقد مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الاجتماعات، والأنشطة، الرعوية بكنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط.

جاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس نان، راعي الكنيسة، حيث أجرى صاحب النيافة مع أعضاء الاجتماعات، مستعمًا إلى آرائهم، ومقترحاتهم.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع لأبناء وبنات الأنشطة الرعوية، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس، والصلاة اليومية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية، وممارسة الأسرار الكنسية.

وفي كلمته لمسؤولي الأنشطة الخدمية، شدد راعي الإيبارشية أهمية استخدام وسائل متنوعة، لجذب مخدميهم، خلال الفترة المقبلة إلى الكنيسة.

وفي سياق متصل، التقى الأنبا باسيليوس أعضاء مجلس الكنيسة، بحضور الأب أنطونيوس، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.