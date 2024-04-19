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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طارت من السابع.. وضع مخل وخناقة الأب والخطيب انتهت بكارثة لفتاة الوراق| تفاصيل

صدى البلد


قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية اخلاء سبيل كهربائي وخطيب ابنته بعد اتهامهما بتبادل الضرب فيما بينهما والتسبب في قفز ابنة المتهم الأول خطيبة الثاني من الطابق السابع عقب ضبط والدها لها في وضع مخل مع خطيبها. 

واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة الفتاة الصحية لسماع اقوالها بعدما تبين اصابتها بكسور في انحاء متفرقة من الجسد وتهشم بالجمجمة وترقد بين الحياة والموت داخل المستشفى. 

وتلقت مديرية امن الجيزة اخطارا بوصول فتاة الى مستشفى الوراق المركزي مصابة بكسور مضاعفة في جميع انحاء الجسد وحالتها العامة سيئة، انتقلت على الفور قوات الامن الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ. 

صعد الضباط الى شقة الفتاة بعد ارشاد الجيران عنها ليتم العثور على والدها وخطيبها مصابين بإصابات سطحية بعد تشاجرهما سويا، وأشارت تحريات العقيد مجدي موسى مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان الفتاة تستغل خروج والديها العمل في الساعة السابعة صباحا وتستدعي خطيبها لزيارتها في منزلها حيث توجه اليها الساعة الثامنة. 

 

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ضبطهما في وضع مخل.. معركة بين أب وخطيب ابنته بالوارق تنتهي بقفزها من الطابق السابع

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وأضافت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية ان والد الفتاة عاد بشكل مفاجئ في الساعة التاسعة صباحا ليشاهد ابنته وخطيبها في وضع مريب ما دفعه للتشاجر مع خطيب ابنته وتبادلا الضرب فيما بينهما ما أصاب الفتاة بالذعر والقت بنفسها من الطابق السابع لتسقط مصابة بتهشم في انحاء الجسد. 

تلقت مباحث الوراق القبض على الاب وخطيب الفتاة بعدما تبين اصابتهما بإصابات طفيفة منها خدوش بالرقبة وجروح سطحية وتم اقتيادهما الى قسم الشرطة ثم ترحيلهما الى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

فتاة الوراق وضع مخل النيابة العامة كهربائي وخطيب ابنته وضع مخل مع خطيبها مديرية امن الجيزة

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