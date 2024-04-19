تفاصيل إطلاق وزارة التموين أكبر قافلة إغاثة للأشقاء في غزة

تحدث الكاتب الصحفي صلاح عامر، عن تفاصيل إطلاق وزارة التموين أكبر قافلة مساعدات لدعم أهالي قطاع غزة.

وقال صلاح عامر خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك تنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتوفير احتياجات الأشقاء في غزة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن الوزارة أطلقت القافلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتوفير احتياجات أهالي غزة.

وأضاف أن التنسيق يتم بين مكتب الإغاثة في قطاع غزة ومكتب الإغاثة الكاثوليكية واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين.

ولفت إلى أن تلك القافلة تعد الأكبر في تضم 100 طن من المهمات ليصل إجمالي المساعدات في القوافل الست 305 طن من خلال 106 شاحنة تحمل بطاطين ومراتب وأدوات نظافة وغيرها.