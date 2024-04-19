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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: انتهاء تطوير منطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي بسوهاج

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

 قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بالصعيد يعد أحد أبرز مشروعات الحكومة المصرية التي أحدثت طفرة تنموية في صعيد مصر خلال الست سنوات السابقة.


وأضاف وزير التنمية المحلية أن الإنجازات التي حققها برنامج التنمية المحلية على أرض محافظتي قنا وسوهاج جاءت ملبية لحرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على خلق إدارة محلية قوية وفعالة قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية، وتحسين مستوي البنية الأساسية والخدمات المقدمة في المناطق الأكثر احتياجاً.

وأشار اللواء هشام آمنة أنه منذ 2018 تم ضخ استثمارات تتجاوز 22 مليار جنيه   بهدف تحسين البنية الأساسية والخدمات وتطوير الإدارة المحلية سواء خدمات ومرافق الإدارة المحلية مثل (الطرق المحلية – تحسين البيئة – التطوير الحضري وغيرها) أو خدمات خارج استثمارات الإدارة المحلية مثل (مياه الشرب – الصرف الصحي – دعم  الخدمات الصحية) مشيراً إلي أن عملية تخطيط ومتابعة تنفيذ وتقييم المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر صحبها تفعيل سياسات تستهدف رفع كفاءة الأداء المحلي ليس فقط لتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين بصورة أكثر كفاءة ولكن أيضاً تهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية.

وأوضح وزير التنمية المحلية إن تطوير منطقة أعلي مفيض ترعة نجع حمادي بحي غرب بمحافظة سوهاج يعد أحد أبرز المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العام الجاري بتكلفة تتجاوز 49 مليون جنيه، وذلك ضمن استثمارات البرنامج في قطاعات عدة (مياه شرب – صرف صحي- طرق- تنمية اقتصادية – تطوير حضري...) والتي تجاوز إجماليها 10.8 مليار جنيه بمحافظة سوهاج.

وقال  وزير التنمية المحلية إن هذا المشروع كان ضمن الاحتياجات والأولويات التنموية للمواطنين التي تم مناقشتها خلال جلسات التشاور  المجتمعي التي يتم عقدها بصورة دورية مع أهالي حي غرب حفاظاً علي حياة المواطنين وخاصة الاطفال من جهة، وخلق بيئة حضارية وفرص اقتصادية ذات جدوى لأهالي حي غرب من جهة أخري.

من جانبه أشار الدكتور  هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلي أن مشروع تطوير منطقة أعلي مفيض ترعة نجع حمادي يعد مثالاً جيداً للتغيير الذي أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوي سياسات الإدارة المحلية من خلال التحول إلى التخطيط البرامجي والتشاركي لضمان توجيه استثمارات الإدارة المحلية وفق أهداف واضحة وبما يتلاءم مع احتياجات المواطنين.. مضيفاً: أن منطقة أعلي مفيض ترعة نجع حمادي أصبحت منطقة تطوير حضري شاملة ذات عائد اقتصادي ومكنت الإدارة المحلية من القضاء على ظاهرة العشوائيات بالحي من خلال نقل الباعة الجائلين إلي محلات تجارية وتوفير مجمع مواقف والذي من شأنه القضاء علي المواقف العشوائية وتوفير الخدمات التنقل الأساسية من أجل الوصول الى مستوى وأداء معيشي أفضل لقاطني الحي.

وأكد مدير برنامج التنمية المحلية  أن أعمال التطوير اشتملت علي تغطية مفيض ترعة نجع حمادي بتكلفة اجمالية 30 مليون جنيه داخل الحيز العمراني، مما ساهم في توفير مساحة 49 ألف متر مسطح، و التي تم استغلالها علي النحو الأمثل من خلال انشاء مجمع المواقف الجديد بنطاق حي غرب، بالإضافة إلى منطقة تجارية، ومتنزه للأهالي و إنشاء 14 محل تجارى بمساحة 9 متر مربع للمحل الواحد، بتكلفة 15 مليون جنيه، كما شمل تطوير المنطقة خارج الحيز العمراني تدبيش مصرف سوهاج العمومي بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر صعيد مصر التنمية المحلية

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