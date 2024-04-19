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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الشركة المتحدة تنعى العمدة صلاح السعدني

صلاح السعدني
صلاح السعدني

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان الراحل صلاح السعدني والذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ80 عاما.

وكتبت الشركة المتحدة على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير صلاح السعدني .


وتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية، وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للشعب المصري ، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، فقد فقدت مصر اليوم قامة فنية وثقافية كبيرة .

 

نعى نقابة المهن التمثيلية 

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل فى بيان رسمي جاء فيه:  تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الأستاذ صلاح السعدنى وإنا لله وانا اليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسرة الكريمة.

وذكرت النقابة أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل سوف تقام عقب صلاة العصر مسجد الشرطة الشيخ زايد.

الراحل صلاح السعدني المتحدة للخدمات الإعلامية صلاح السعدنى

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