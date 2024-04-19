ربنا يصبرك يا أحمد.. ميدو ينعي صلاح السعدني

نعي أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، الفنان صلاح السعدني، عبر حسابه علي موقع إكس تويتر سابقا.

وكتب ميدو: "البقاء لله في وفاة الأستاذ القدير ⁧‫صلاح السعدني‬⁩ الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه ربنا يصبّرك يا أحمد.. تعيش وتفتكر".





توفي اليوم الفنان صلاح السعدني عن عمر ينهاز الـ80 عاما، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل من خلالتدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت النقابة في بيان: تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الاستاذ صلاح السعدنى وانا لله وانا اليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسرة الكريمة.



وذكرت النقابة أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل سوف تقام عقب صلاة العصر مسجد الشرطة الشيخ زايد.