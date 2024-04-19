عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ماري لويس تقترح إنشاء وتخصيص مدرسة لتعليم حرفة التلي في مصر

صدى البلد

أكدت  ماري لويس بشارة عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة – أننا  نحتفل اليوم بتحقيق حلم لمصر بأن يكون هناك علامة تجارية لأحد الفنون المصرية العالمية وهو فن التلي . 

تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر التلّي السوهاجي “تلّي شندويل”


جاء ذلك خلال  الجلسة الافتتاحية للفعالية الخاصة التى نظمها المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، بمناسبة  ختام المشروع الرائد الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات – تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية – العلامة الجماعية - قطاع حرفة التلى في سوهاج مصر"، وبمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) تلّي شندويل ، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس ، و الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ، والدكتور أحمد السراجي عميد كلية الفن والتصميم بالجامعة البريطانية بمصر نيابة عن الدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية بمصر، ولفيف من الشخصيات العامة والمصممين و الفنانين والاعلاميين والمؤثرين في مختلف المجالات .

وأكدت ماري لويس بشارة علي أن  سيدات شندويل  اللاتي نحتفل بهن اليوم  شرفوا مصر بالداخل والخارج ، حيث قاموا بعمل عرض لملابس التلي في أسبوع  الموضه في باريس ، مؤكدة ضرورة استكمال العمل معهن . 


وأكدت على أن  التلي لا يعبر فقط عن الرموز القبطية والإسلامية ولكنه أيضا يقدم محاكاة للمعالم المصرية القديمة . 


وأشارت مارى لويس أنه من خلال المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، يمكن العمل علي تسويق أعمال السيدات  بمؤسسة " تلى  شندويل " ومساعدتهن علي  المشاركة في المعارض الدولية ، واقترحت إنشاء مدرسة حرفية خاصة لتعليم حرفة  التلي ، والتعاون مع  كليه الفنون  التطبيقية لوضع منهج  يتم تدريسه  في المدارس الفنية . 


وعلى الفور استجابت الدكتورة مايا مرسى لمقترحات مارى لويس وأكدت عزمها التواصل مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء المدرسة الحرفية لتعليم حرفة التلى.

وعبر كلمة مسجلة عبرت بياتريس اموريم بورهير “مدير فريق مشاريع قطاع التنمية الاقليمية والوطنية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية – الويبو – جنيف"  عن فخر ها بهذا الإحتفال الذي يعكس مدى نجاح مشروع الملكية الفكرية بحرفة التلي بسوهاج لتمكين المرأة فى المجتمعات المحلية، مشيدة بالتعاون القائم بين المنظمة والمجلس القومي للمرأة كونه شريك إستراتيجي ، إلى جانب التعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، كما ثمنت جهود الخبراء خلال عمليات التدريب والتوجيه مؤكدة أن الإستثمار في تمكين المرأة أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الإقتصادي، فعلي الرغم من وجود نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الا أنه مازالت تواجه رائدات الأعمال فجوة تمويلية تبلغ ١.٢ تريليون دولار فى كل أنحاء العالم، مؤكدة أن هذه المبادرة أتاحت منصة لنشر مواهب وقدرات سيدات مصر كرائدات أعمال سوف يتمكن قريبا من استخدام علامتهن التجارية المسجلة  " تلي شندويل " وبات بإمكان السيدات المصريات فى سوهاج من حماية وتعزيز أعمالهن التجارية. 


كما أعربت عن آمالها  في مواصلة الدعم لتنفيذ مشاريع جديدة مماثلة  تستفيد منها رائدات الأعمال في مصر.

فيما وجه الدكتور أحمد السراجي عميد كلية الفن والتصميم بالجامعة البريطانية خالص الشكر للمجلس القومي للمرأة لرعايته تلي الشندويل، مؤكداً أن الطلبة المشاركين فى هذا المشروع اكتسبوا خبرات وتجارب كبيرة ، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن بين الصناعة والتعليم الأكاديمي داخل المؤسسات التعليمية، نظراً لإختلاف الطبيعة العملية عن الأكاديمية.

       

و أعرب الدكتور ابراهيم عشماوي عن سعادته بالتواجد اليوم في المجلس القومي للمرأة للحديث عن توثيق التراث  ، مشيدا باهتمام  المجلس القومي للمرأة بالبدء من صعيد مصر  لتسجيل  علامة " تلى شندويل " كأول علامة تجارية جماعية لحرفة تراثية ، ،وعزم المجلس العمل مواصلة المشوار  لتسجيل علامات تجارية  لحرف تراثية في محافظات مصرية آخرى  ، مشيرا إلى وجود الكثير  من التراث  في مصر الذي يجب أن  يتم توثيقه.


كما أشار إلى  أهمية العلامة التجارية والتى تعد جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر؛ لافتا  إلى أنه تم انشاء إدارة العلامات التجارية  في مصر عام 1940  .

وفي ختام الجلسة الافتتاحية سلمت  الدكتورة مايا مرسي شهادة تسجيل العلامة التجارية  الجماعية "تلي شندويل" إلى السيدة آمال سيد رئيسة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمشغولات اليدوية والتراثية. 


كما شهدت الدكتورة مايا مرسي مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الجامعة البريطانية بمصر و الجمعية التعاونية الانتاجية للمشغولات اليدوية و التراثية. 
كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي معرض لمنتجات التلًي والحرف اليدوية على هامش ختام المشروع . 
.

IMG-20240419-WA0160
IMG-20240419-WA0160
IMG-20240419-WA0158
IMG-20240419-WA0158
IMG-20240419-WA0159
IMG-20240419-WA0159
IMG-20240419-WA0161
IMG-20240419-WA0161
IMG-20240419-WA0156
IMG-20240419-WA0156
IMG-20240419-WA0152
IMG-20240419-WA0152
IMG-20240419-WA0153
IMG-20240419-WA0153
IMG-20240419-WA0154
IMG-20240419-WA0154
تسجيل أول حرفة تراثية ماري لويس بشارة فن التلي المجلس القومى للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

مصر توجه اللوم لبعض الدول في التسبب بالأزمة الاقتصادية.. تعرف عليها

سعر الدولار رسمياً الآن| ماذا حدث للأخضر في البنوك بعد مؤتمر الحكومة؟

هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

ليفربول يتخذ قرارا عاجلا بشأن محمد صلاح بعد وداع الدوري الأوروبي

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

وصول الذهب إلى 3000 دولار في هذا التوقيت.. بنك شهير يتوقع مصيره

6 أشهر.. تعرف على المدة الزمنية اللازمة لاعتماد التمويل الاستهلاكي

لتبادل العلاقات الثنائية.. وزير الخارجية يزور تركيا غدا

تخفيض يصل لـ171 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها هيونداي

واحدة ولعت.. ننشر أول صور لحادث تصادم 3 سيارات بمحور الشهيد| خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

أبهرتني.. ناقد موضة يعلق على فستان يسرا

غارقة منذ 500 عام.. رحلة البحث عن كنز اختفى في حطام سفينة

في عيد ميلادها... إطلالات أثارت الجدل لـ شيري عادل

فيديو

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ