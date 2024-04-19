بلينكن: مجموعة السبع ستتبنى حزمة عقوبات أخرى ضد إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن مجموعة السبع ستتبنى حزمة عقوبات أخرى ضد إيران، مؤكداً أن مجموعة السبع تعمل على منع التصعيد بين إيران وإسرائيل.

وأوضح بلينكن، أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل وحريصون على عدم التصعيد في المنطقة.

وشدد بلينكن على أن مجموعة السبع ملتزمة بـ "خفض التصعيد" في الشرق الأوسط.

كما أوضح بلينكن، أن الولايات المتحدة لم تشارك في أي عملية هجومية ضد إيران ، مؤكداً على العمل على تفادي الصراع في الشرق الأوسط ووقف التصعيد

ودعا بلينكن جميع الأطراف لضبط النفس لتفادي توسيع الصراع في المنطقة.