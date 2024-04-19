مخدرات بـ 17 مليون جنيه.. تفاصيل مداهمة أخطر بؤرتين في القليوبية| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بؤرتين إجراميتين للإتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظة القليوبية وبحوزة عناصرها كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بحوالى 16,5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن (القليوبية) قيام عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بتشكيل بؤرتين إجراميتين تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عناصر البؤرتين شديدى الخطورة – سبق إتهامهم بالعديد من القضايا – مقيمين بدائرة المركز) ، وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – 3 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" – 9 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - بندقية خرطوش – 5 فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت معدلة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 سيارة - 5 ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (16,5 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

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