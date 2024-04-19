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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: افتتاح 8 مساجد في الجمعة الثانية من شوال.. تفاصيل

الأوقاف: افتتاح 8
الأوقاف: افتتاح 8 مساجد في الجمعة الثانية من شوال

افتتحت وزارة الأوقاف في إطار خطة إعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، اليوم الجمعة 19 / 4 / 2024م، (8) مساجد منها (4) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 / 2023 م حتى تاريخه (909) مساجد منها (710) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و (199) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

الأوقاف: افتتاح 8 مساجد في الجمعة الثانية من شوال

في مديرية أوقاف المنوفية تم افتتاح المسجد الشرقي بقرية العامرة بمدينة سرس الليان بمركز منوف، ومسجد المغفرة بمنشأة السادات بمركز الشهداء، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والشيخ صبري ياسين دويدار، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتورعاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف المنوفية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة.

وفي مديرية أوقاف الجيزة تم افتتاح مسجد النور بالحجارة بأطفيح، ومسجد عمر بن الخطاب بسقارة بالبدرشين، ومسجد الخليفة المأمون بالبدرشين، بحضور الدكتور السيد مسعد السيد حسن مدير مديرية أوقاف الجيزة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية تم افتتاح مسجد الرحمن بأبو جريش بأبو صوير بحضور الشيخ السيد عطية مدير الدعوة بالمديرية.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية تم افتتاح مسجد الإيمان بالدقانوة الجديدة بعزبة محمد السيد البلاسي بمركز المنزلة بحضور مدير إدارة المنزلة.

وفي مديرية أوقاف البحيرة تم افتتاح مسجد عزبة شاهين بقرية طرابمبا بمركز دمنهور بحضور مدير إدارة أوقاف دمنهور أول ليصل إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19/ 4 / 2024م عدد (11931) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا، و(144) مليون جنيه.

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قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقي علام مفتي الديار المصرية، انطلقت قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : ١٨-١٩/ ٤/ ٢٠٢٤م ، وتضم ثمانية من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من علماء الأزهر الشريف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا حول موضوع: "معنى التاجر الصدوق ومنزلته .. ولماذا هو مع النبيين والصديقين؟".

وأكد العلماء أن الصدق صفة المتقين، وطريق الفائزين، حيث يقول الحق سبحانه: "قَالَ اللَّهُ هَـذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّـادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّـاتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأنْهَـارُ خَـالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ"، وهو جماع كل خير، وأصل كل فضيلة، يقول سبحانه: "فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ".
وقالوا إن للصدق مجالات متعددة في القول والعمل، من أهمها الصدق في البيع والشراء وسائر المعاملات المالية، فالتاجر الصدوق هو الذي يتحلى بالصدق والسماحة ومكارم الأخلاق وحسن المعاملة بيعًا وشراءً، لا يغش ولا يخدع ولا يستغل، ولا يخون، ولا يحتكر، يرجو من ربه سبحانه خيري الدنيا والآخرة، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ- أو بمن تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ).

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