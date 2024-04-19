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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وصول جثمان الفنان صلاح السعدني إلى مسجد الشرطة لصلاة الجنازة

صلاح السعدني
صلاح السعدني

وصل جثمان الفنان صلاح السعدني إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد استعداد لبدء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر.

 

وبدأ توافد النجوم علي المسجد لحضور الجنازة ومساندة ابنه أحمد السعدني منهم أحمد السقا ومجدي كامل ومحمد عادل إمام وأخرون

 

وحددت أسرة الفنان صلاح السعدني يوم الأحد المقبل موعدا لتلقى العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ومن المفترض أن تشيع جنازة الراحل عصر اليوم، من نفس المسجد على أن يدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

 

نعي نقابة المهن التمثيلية 

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل فى بيان رسمي جاء فيه:  تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الأستاذ صلاح السعدنى وإنا لله وانا اليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسرة الكريمة.
 

نعي الشركة المتحدة

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان الراحل صلاح السعدني والذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ80 عاما.

وكتبت الشركة المتحدة على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير صلاح السعدني .


وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية، وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للشعب المصري ، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، فقد فقدت مصر اليوم قامة فنية وثقافية كبيرة .

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