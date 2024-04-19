دوري أبطال إفريقيا| رئيس بعثة الأهلي يشيد بجهود السفارة المصرية في الكونغو

الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو، حرص على توجيه الشكر للسفير هشام المقود، ومسئولي السفارة المصرية في الكونغو؛ نظرا للجهود الكبيرة التي بذلها الجميع والعمل على تذليل كافة العقبات التي واجهت بعثة الأهلي منذ وصولها إلى مدينة لوبومباشي.

وقال الدكتور محمد شوقي إن السفير هشام المقود ومسئولي السفارة المصرية في الكونغو قاموا بجهود كبيرة لتوفير الأجواء اللازمة للبعثة، وأن هذه الجهود بدأت قبل وصول الأهلي إلى الكونغو، حيث قام وفد من مسئولي السفارة وعلي رأسهم إسلام قناوي، قنصل مصر في الكونغو، باستقبال البعثة في مطار لوبومباشي، وأقام معها في نفس الفندق؛ لحل أي مشاكل أو عقبات قد تواجهها.

وأشار رئيس البعثة إلى أن السفير هشام المقود أجرى العديد من الاتصالات مع عدد من المسؤولين في الكونغو لتأمين تحركات البعثة أثناء الذهاب إلى ملعب التدريب والعودة إلى الفندق بخلاف الترتيبات الخاصة بيوم المباراة.

وأكد على أن هذا الأمر ليس بغريب على رجال الدبلوماسية المصرية التي تحرص دائما على مساندة جميع الأندية المصرية أثناء مشاركاتها الإفريقية.

هذا ويلتقي الأهلي مع مازيمبي غدا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا