بسبب حرارة الجو.. الطريشة الصحراوي تلدغ شابا بالوادي الجديد

لدغ ثعبان الحية والمعروف باسم "الطريشة القاتلة"، اليوم الجمعة، شابًا بإحدى قرى مركز الفرافرة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والذي يؤدي لخروج هذه الزواحف السامة المميتة من تحت الأرض خاصة في المناطق الصحراوية.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصاب بلدغة ثعبان سام لقسم الاستقبال بمستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين تعرض مصطفى نصر عزازي 19 عامًا، للدغة ثعبان "الطريشة الصحراوي" السام بقرية أبو هريرة التابعة لمركز الفرافرة وجرى نقله على الفور للمستشفى، وحقنه مباشرة بمصل الثعبان ووضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة بقسم الطوارئ بمستشفى الفرافرة المركزي