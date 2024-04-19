مصر تواصل دعم أكاديميات كرة القدم وصناعة لاعبين أساسيين

تحدث الكابتن ايمن فاروق رئيس قطاع كرة القدم بنادي الغابة والكابتن حسن فؤاد مدير عام قطاع الكرة، عن الاكاديميات الرياضية وتطورها واستثمارها بالشكل الأمثل.

وقال أيمن فاروق رئيس قطاع كرة القدم بنادي الغابة، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن الأكاديميات الرياضية أصبحت منظمة بشكل أكبر، وتساهم في تحقيق حلم الشباب وتحقيق الأرباح.

وأضاف حسن فؤاد مدير عام قطاع الكرة، أن الكرة لم تعد موهبة فقط، بل أصبح يمكننا الآن صناعة لاعب كرة، وتعليمه اساسيات كرة القدم والمتابعة الفعلية.

واسترسل: أكاديميات كرة القدم في مصر أصبح عدد لا حصر لها، وجميعها تهدف إلى الربح.