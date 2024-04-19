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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط بؤرتين للاتجار في المخدرات والأسلحة النارية بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط بؤرتين اجراميتين شديدة الخطورة في  شبين القناطر ضبط بهما 36 كيلو مخدرات و9 أسلحة نارية وكمية كمبيرة من الذخائرة وتحررت المحاضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 


وردت معلومات سرية للمقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر تفيد قيام عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بتشكيل بؤرتين إجراميتين تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.    


تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية فقامت قوة كبيرة من أجهزة الامن بالتنسيق مع مكافحة المخدرات والامن المركزى.


وتوجهت القوة برئاسة المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شبين وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر البؤرتين شديدى الخطورة و سبق إتهامهم بالعديد من القضايا.


وضبط بحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين و 3 كيلو جرام لمخدر البودر " الحشيش الإصطناعى " و 9 كيلو جرام هيروين و 20 كيلو جرام حشيش و2 كيلو جرام من الشابو وبندقية خرطوش و 5 فرد خرطوش و 2 طبنجة صوت معدلة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و2 سيارة و  5 ميزان حساس وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 16,5 مليون جنيه تقريباً وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية شبين القناطر مدير أمن القليوبية

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