بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. مباريات اليوم السادس

تتواصل منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» لليوم السادس على التوالي بالنادي، حيث تختتم اليوم الجمعة مباريات مرحلة المجموعات للبطولة.

ويشهد اليوم 3 مباريات على النحو التالي:

• إسبوار الكونغولي X روكينزو البوروندي (1 ظهرًا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

• الإسمنت الإثيوبي X العدالة الكيني (3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

• جرين بافالوز الزامبي X جارد الكونغولي (5 مساءً - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في كل مبارياته بمرحلة المجموعات على حساب فرق جرين تيم الكونغولي والفتح المغربي والإسمنت الإثيوبي والعدالة الكيني بنتيجة واحدة لكل المباريات 3- صفر، ليتأهل لدور الـ 16 متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى.