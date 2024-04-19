إصابات بالاختناق والرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال جنوب نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن عدد من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق في بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية، جراء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بينهم طفلان بمواجهات جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال الناشط الفلسطيني ضد الاستيطان فوائد حسن، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من الجهة الجنوبية، وسط إطلاق كثيف للرصاص والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".