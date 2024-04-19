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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جوائزها 2 مليون جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة الخطيب المفوه للشباب والنشء

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن مسابقة الخطيب المفوه للشباب والنشء في جميع أنواع الخطابة بجوائز مالية قدرها 2 مليون جنيه، وذلك قصد اكتشاف وتشجيع المواهب ورعايتها.

الأوقاف تطلق مسابقة الخطيب المفوه للشباب والنشء

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى تم اليوم الجمعة 19 / 4 / 2024م افتتاح ( 8 ) مساجد منها ( 4 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 / 2023 م حتى تاريخه ( 909 ) مساجد منها ( 710 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 199 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

ففي مديرية أوقاف المنوفية تم افتتاح المسجد الشرقي بقرية العامرة بمدينة سرس الليان بمركز منوف، ومسجد المغفرة بمنشأة السادات بمركز الشهداء، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والشيخ/ صبري ياسين دويدار، والدكتور/ محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور/ عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف المنوفية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة.

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وفي مديرية أوقاف الجيزة تم افتتاح مسجد النور بالحجارة بأطفيح، ومسجد عمر بن الخطاب بسقارة بالبدرشين، ومسجد الخليفة المأمون بالبدرشين، بحضور الدكتور/ السيد مسعد السيد حسن مدير مديرية أوقاف الجيزة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية تم افتتاح مسجد الرحمن بأبو جريش بأبو صوير بحضور الشيخ/ السيد عطية مدير الدعوة بالمديرية.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية تم افتتاح مسجد الإيمان بالدقانوة الجديدة بعزبة محمد السيد البلاسي بمركز المنزلة بحضور مدير إدارة المنزلة.

وفي مديرية أوقاف البحيرة تم افتتاح مسجد عزبة شاهين بقرية طرابمبا بمركز دمنهور بحضور مدير إدارة أوقاف دمنهور أول.

ليصل إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19/ 4 / 2024م عدد (11931) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا، و(144) مليون جنيه.

معنى التاجر الصدوق ومنزلته

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة، والدكتور/ شوقي علام مفتي الديار المصرية، انطلقت قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : ١٨-١٩/ ٤/ ٢٠٢٤م ، وتضم ثمانية من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من علماء الأزهر الشريف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا حول موضوع: "معنى التاجر الصدوق ومنزلته .. ولماذا هو مع النبيين والصديقين؟".

الأوقاف وزارة الأوقاف مسابقة الخطيب المفوه مديرية أوقاف الجيزة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية معنى التاجر الصدوق ومنزلته

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