مدير المخابرات المركزية الأمريكية يحمل حماس مسؤولية تعثر محادثات السلام

وجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "ويليام ج. بيرنز"، أصابع الاتهام إلى حماس؛ لعدم إحراز تقدم في المفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وأرجع بيرنز المأزق الذي وصلت إليه حماس، إلى رفض حماس للاقتراح الأخير الذي قدمته إسرائيل وقطر ومصر.

وبحسب نيويورك تايمز، وفقاً لبيرنز، فإن الاقتراح يتضمن تنازلات كبيرة، مثل السماح لبعض سكان غزة بالعودة إلى الجزء الشمالي من القطاع، وهو ما يلبي مطلباً رئيسياً من مطالب حماس، إلا أن رفض حماس قبول العرض؛ أدى إلى إعاقة جهود الإغاثة الإنسانية للمدنيين الأبرياء في غزة.

وأعرب جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" عن أسفه لرفض "حماس" الاقتراح، معتبرا أنه يظهر عدم اهتمام الحركة بالتوصل إلى اتفاق.

ومن ناحية أخرى، أشارت حماس إلى التحديات التي تواجه الوفاء بالمعايير الإسرائيلية للإفراج عن الرهائن، وخاصة فيما يتعلق بعدد الرهائن المدنيين الأحياء المتاحين.

وعلى الرغم من المفاوضات الجارية، أفادت التقارير بأن حماس دعت إلى إطلاق سراح أقل من 20 رهينة على قيد الحياة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مما أثار مخاوف وإحباطات المسؤولين الإسرائيليين.

واعترف بيرنز بتعقيدات الوضع، مؤكدا على المخاطر التي ينطوي عليها الأمر، وأعرب عن عدم اليقين بشأن نجاح المحادثات الحالية.

وبالإضافة إلى تناول محادثات السلام المتوقفة؛ كرر بيرنز موقف إدارة بايدن بشأن صراع إسرائيل مع إيران، وحث على وقف التصعيد وشدد على القدرات العسكرية الإسرائيلية في الرد على التهديدات، وسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة.