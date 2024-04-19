بـ6 بيضات حضري الكيكة الإسفنجية

قدمت الشيف سالي فؤاد عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقه عمل الكيك الشاي.



مقادير الكيكة الإسفنجية

6 بيضات

كوب سكر بودرة

واحد وربع كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة خل

ربع كوب ماء

رشة ملح

كريمة زبدة

فورماسيل

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية

اخفقي بياض البيض في العجان الكهربائي أو في بولة كبيرة ولكن بالمضرب الكهربائي وضيفي الخل ورشة ملح ثم اخلطى صفار البيض مع السكر والفانيليا.

أضيفي الماء بالتدريج البطئ للخليط مع الاستمرار في الخفق بالمضرب الكهربائي وبعد تجانس الخليط ضعي الدقيق والبيكنج بودر على مراحل متعددة أيضا.

أضيفى بياض البيض على خليط الدقيق وقلبى بلطف ثم اسكبي العجين فى صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق أو مبطنة بورق الزبدة.

ضعي الكيكة في فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى النضج لمدة 45 دقيقة تقريباً ثم اتركيها حتى تبرد وبعد ذلك زينيها حسب الرغبة,

ويمكن تغطية الكيكة الاسفنجية بكريمة الزبدة والفورماسيل أو الشيكولاتة وتقدم باردة.