6 آلاف فرصة عمل | بشرى لتوظيف شباب قنا بهذه المصانع

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بمنطقة "هو" الصناعية بمركز نجع حمادى، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع ترفيق المنطقة الصناعية والتي تشمل"شبكات مياه شرب بطول ٦٠ كم وشبكات صرف صحي بطول ٣١ كم ، وخطيّ طرد قطر ٨٠٠ ملم ، و ٥٠٠ ملم ، وخط إنحدار محطة المعالجة الرئيسية قطر ١٢٠٠ ملم، كابلات كهرباء بطول ١١٥ كم، خطوط تليفونات".



رافقه خلال الجولة، حسام حموده، سكرتير عام محافظة قنا ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، ومحمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا ، و عبدالرحيم محمد، مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة، والمهندس رامي ابوبكر، مدير مشروع ترفيق المنطقة الصناعية بـ هو، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، و محمد شعبان، مدير المنطقة الصناعية.



و تفقد محافظ قنا ، أعمال تنفيذ خزان مياه بسعة ١٠ آلاف م٣ ، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول ١١ كم وقطر ٥٠٠ ملم ، ومحطة تنقية ، وخزان حريق بسعة ١١٠٠ م٣ ، وشبكة حريق بطول ٢٤ كم ، وشبكة غاز طبيعي ، بنسبة تنفيذ لإجمالي مشروع الترفيق بلغت ٩١%.



كما تفقد الداودى، عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية، واطمأن علي انتظام عمل خطوط الانتاج بها حيث استهل جولته بتفقد مصنع للصناعات الغذائية بطاقة انتاجية ١٥٠ طن حلويات فى العام ويوفر ١٠٠ فرصة عمل، ومصنع لإنتاج البلاستيك، والمقام علي مساحة ١٠٠٠ متر ، بطاقة انتاجية تصل إلي ٣٠٠ طن شهريا ، من خلال ١٤ خط انتاج ، يوفر ٥٥ فرصة عمل للشباب، و يتم تصدير انتاج المصنع للخارج.



وقال محافظ قنا، إن تنمية وتطوير قطاع الصناعة يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، وأن المحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محورى فى دعم وتنمية الإقتصاد القومى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ودعا محافظ قنا ، رجال الأعمال للإستثمار بمحافظة قنا ، لما تتمتع به من مقومات استثمارية كالثروات المعدنية وشبكة الطرق الإقليمية المميزة، بالإضافة إلى قربها من موانئ التصدير في البحر الأحمر والأقصر .

يُذكر أن منطقة "هو" الصناعية تقع على مساحة ٥٠٠ فدان تم تقسيمها إلي ٥٥٢ قطعة منها ٢٣١ قطعة مخصصة للمشروعات ، وتضم ١٦٤ مصنع؜ ، منها ٧٠ مصنع منتج و ٨٦ مصنع تحت الإنشاء و ٥ مصانع فى مرحلة استخراج الأوراق وانهاء التراخيص ، و ٣ مصانع متوقفة بإجمالى استثمارات تصل لـ مليار جنيه، وتوفر ٦ آلاف فرصة عمل.



