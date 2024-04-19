ننشر أسماء المتوفين والمصابين فى حادث الطريق الحر بالقليوبية

ينشر موقع صدى البلد أسماء المتوفين والمصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر بالقليوبية.



وجاءت أسماء الوفيات بالحادث كالآتي .. اشرف سعد، 60 عاما، واحمد عمرو 23 سنة، وعفاف عبدالعزيز، واميرة محمد عزت، وسالى محمد عماد، ياسمين محمد عمر، طارق عوض، وراشد محمد.



والمصابين هم كل من : محمد عمرو، ونهى العوضى، ورشا مصطفى، ودعاء محمد فوزى، و ملك جلال الدين، محمد عبدالعزيز، واحمد محمد عبدالعزيز، وأشرف محمد السيد



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع واصابة 16 شخصاً جميعهم من محافظة الدقهلية وجري نقلهم لمستشفيات التأمين الصحي التعليمى ببنها.



ونحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفيين، كما صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.