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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرس القيم الدينية والأخلاقية.. محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات برنامج لقاء الجمعة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

 تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، فعاليات برنامج "لقاء الجمعة" المخصص للأطفال، وذلك في المسجد الكبير بإدارة أوقاف سيدى سالم غرب.

 تأتي المبادرة ضمن جهود وزارة الأوقاف المصرية الرامية إلى غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس الأطفال، إيمانًا منها بأهمية بناء وعي سليم للجيل الجديد.

أكد المحافظ على أهمية برنامج لقاء الجمعة في تعليم وتنشئة جيل المستقبل، لكونه يلعب دورًا هامًا في إعداد جيل واعٍ ومثقف، قادر على حمل رسالة الإسلام ومبادئه السمحة.

وتابع، يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الأطفال وتوسيع مداركهم، من خلال أنشطة ثقافية وتعليمية متنوعة تتناسب مع أعمارهم.

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