جعلنا نحب مهنة التمثيل.. عمرو يوسف ينعى صلاح السعدني

حرص الفنان عمرو يوسف، على نعي الفنان صلاح السعدني، من خلال منشور خاص له عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام.

وكتب عمرو يوسف في منشوره: «رحل واحدا ممن جعلونا نحب مهنة التمثيل واحدا من كبار الفن المصري والعربي وداعا النجم صلاح السعدني وخالص عزائي للاخ والصديق احمد السعدني».

منشور عمرو يوسف

دفن جثمان صلاح السعدني

دُفن صلاح السعدني، في مقابر الأسرة الكائنة على طريق الواحات، بعدما انتهت صلاة الجنازة عصر اليوم في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

جنازة صلاح السعدني

انتهت مراسم تشييع جثمان الفنان صلاح السعدني، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحرص عدد كبير من الوسط الفني على حضور مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني، منهم الفنانة غادة عادل والفنان محمد إمام ومحمد محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد، نبيل الحلفاوى، عمرو محمود ياسين، المخرج خالد جلال.

ورحل صلاح السعدني مخلفاً وراءه إرثاً فنياً كبيراً ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما، الذى قدم فيهما علامات بارزة وأدوار لا تنسى خلال مسيرته الفنية الذى اشتهر فيها بلقب عمدة الدراما المصرية.

ونعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذى رحل اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال جلال: فقدنا فنانا متميزا فى كل أعماله، استطاع ببساطة وسهولة أدائه أن يحفر اسمه فى تاريخ الفن المصرى، وأن يحتل مكانة كبيرة فى قلوب جمهوره، وعزاؤنا فيما تركه من إرث فنى سيظل تتذكره الأجيال على مر الزمن، رحم الله الفنان صلاح السعدنى وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .

حصل صلاح السعدني على بكالوريوس الزراعة، وهو من أصول ريفية وبالتحديد من محافظة المنوفية، وهو شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني، دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح .

من أهم أعماله المسرحية "الناصر صلاح الدين، ثورة الموتى، الملك هو الملك، باللو، زهرة الصبار"، وفى التليفزيون نذكر على سبيل المثال لا حصر " الساقية، الضحية، أرابيسك، خان الخليلى، أبناء الأعزاء شكرا، ليالى الحلمية، أبناء العطش، حارة الزعفران، سفر الأحلام".

وفى السينما نذكر من أعماله " طائر الليل الحزين، ملف فى الآداب، فوزية البرجوازية، جبروت امرأة، زمن حاتم زهران، الأرض، لعدم كفاية الأدلة، مهمة صعبة جدا، الموظفون فى الأرض، الرصاصة لاتزال في جيبي، أغنية على الممر " وغيرهم .