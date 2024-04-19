منتخب الصالات يخسر أمام أنجولا بنتيجة 7-3 بأمم أفريقيا

خسر المنتخب الوطنى لكرة الصالات أمام أنجولا بنتيجة 7 _ 3 فى المباراة التي جمعتهما منذ قليل فى نصف نهائى بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا فى المغرب.

وينتظر منتخب الصالات الخاسر من مباراة منتخب المغرب ونظيره الليبى في التاسعة مساءً لتحديد الطرف الآخر للمباراة النهائية.

وتقام المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات الأحد المقبل، في تمام التاسعة مساء، تسبقها مباراة تحديد المركز الثالث فى السابعة مساء اليوم ذاته.

وتأجل تحقيق حلم التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات، التي ستستضيفها أوزبكستان خلال الفترة ما بين 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر من العام الجاري، ويأمل الفراعنة في الظهور بمونديال كرة القدم للصالات للمرة الثامنة في التاري، بعدما شارك فى النسخ السبع السابقة في الفترة من 1996 إلى 2021.

يذكر أن المنتخبات الثلاثة الأولى في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات، سيحجزون بطاقة التأهل للمونديال الذي سيقام في أوزبكستان.

وكان تأهل منتخب مصر من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية بالعلامة الكاملة بعد الفوز على كل من ليبيا بنتيجة (4-0) وناميبيا بنتيجة (10-3) وموريتانيا بنتيجة (7-6) ليحتل صدارة المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط.