عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على جهاز تنفس| تطور مثير في حالة لاعب المقاولون بعد ابتلاع لسانه ..خاص

صدى البلد

أكد هشام شتا الدكتور المناوب بمستشفى المحلة العام، أن اللاعب لؤي وائل لاعب المقاولون العرب وصل المستشفي وكان موضوع على جهاز تنفس وتم إدخاله لغرفة الإفاقة وتم التعامل معه بشكل فورى.

واضاف شتا في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إنه في البداية تم لإطمئنان على العلامات الحيوية للاعب، وتم توصيله على أجهزة الأكسجين والمحاليل، وكان فاقد الوعي، ولكنه كان يستجيب للالم وكانت الإستاجبة ضعيفة.

" src="">

واوضح غنه في البداية كان الشك في وجود مشكلة في الفقرات العنقية والمخ، وتم نقله لغرفة الأشعة المقطعية لعمل إشعة على المخ والفقرات العنقية، وأن الأمور مطمئنة والأشعات كلها جيدة، وستم مل أشعة تليفزيونية على البطن والحوض تحسبا لوجود نزيف من السقوط.

واكد انه تم التوجيه بإداخاله لعنياة المخ والأعصاب تحت المتابعة والمراقبة، وأن الحالة في العناية وفايق تماما ويتحدث والإستجابة جيدة جدا، وأن سرعة التعامل مع الحالة بشكل سليم ساعد في استقرار حالته وعودته لوعيه بشكل كامل.

وأكد محمد عودة المدر الفني لفريق المقاولون العرب، أن حالة لاعب الفريق لؤي وائل كانت خطرة وتم إدخاله لغرفة العناية المركزة.

وأضاف عودة في تصريحات صحفية ان اللاعب تم استقرار حالته واسترد وعيه بشكل طبيعي، وبعد ساعتين سيتم نقله إلى غرفة عادية بعد استقرار حالته الصحية.

وتعرض لؤي وائل لاعب نادي المقاولون العرب لإصابة قوية بعد سقوطه مواجهة مباراة بلدية المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات مسابقة دوري nile ، والتي أقيمت على أرضية ملعب نادي غزل المحلة.

وتم نقل اللاعب إلى مستشفى المحلة عبر سيارة الإسعاف المتواجدة في أرضية الملعب  من أجل إجراء الفحوصات اللازمة.

وسقط لؤي وائل بعد إلتحام مع زميله بالفريق محمود أبو السعود حارس المرمى، وتدخل الجهاز الطبي لنادي المقاولون العرب، قبل أن يتم نقله  إلى أحد المستشفي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

رعب في مباراة بلدية المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

على جهاز تنفس| تطور مثير في حالة لاعب المقاولون بعد ابتلاع لسانه ..خاص

مطالبات بوقف ظهورها| هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

موضوعات متعلقة

محمد عودة يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب لؤي وائل

منتخب ألعاب القوى البارالمبي يسافر إلى المغرب للمشاركة في بطولة مراكش الدولية

تحرك عاجل من وزارة الرياضة بعد ابتلاع لاعب المقاولون لسانه بمواجهة البلدية

التوأم حسام وإبراهيم حسن ينعيان صلاح السعدني

رعب في مباراة بلدية المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

بلدية المحلة يتغلب على المقاولون بهدفين دون رد بالدوري

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الأسمنت الإثيوبي يفوز على العدالة الكيني

دوري أبطال إفريقيا| سفير مصر بالكونغو يحضر مران الأهلي استعدادًا لمباراة مازيمبي

ترشيحاتنا

بكرى : إسرائيل لم تعلن مسئوليتھا عن ضرب إيران لأسباب استراتيجية

سميرة أحمد: تعلمت الإلقاء من عبد الوارث عسر..ورشحت سعاد حسني للسفيرة عزيزة

سرعة جنونية بالعربية.. محامية طبيبة التجمع المتوفاة تفجر مفاجأة مثيرة .. فيديو

موعد انكسار الموجة الحارة.. وحقيقة تأثر مصر بمنخض جوي

نكسة في مانشستر سيتي| جوارديولا يعلن إصابة نجمي الفريق قبل مواجهة تشيلسي

مصطفى بكري: الرئيس السيسي حذر سابقا مما يحدث في المنطقة من صراعات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

بحضن وكلمات رومانسية.. ابنة أصالة تتغزل في زوجها

هيكل زجاجي وشاشة.. شاهد أحدث توكتوك في 2024

العروسة بفستان أسطورى .. صور جديدة من حفل زفاف نجل محمد فؤاد

فيديو

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

مصير الذهب إيه؟ بنك عالمي شهير يتوقع مستقبل سعر المعدن الأصفر |فيديو

السحابة الخضراء.. ظاهرة غريبة ظهرت في سماء دبي بعد السيول والفيضانات

بسبب الزمالك.. هجوم شرس على ياسمين عز ومطالبات بوقف برنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ