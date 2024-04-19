على جهاز تنفس| تطور مثير في حالة لاعب المقاولون بعد ابتلاع لسانه ..خاص

أكد هشام شتا الدكتور المناوب بمستشفى المحلة العام، أن اللاعب لؤي وائل لاعب المقاولون العرب وصل المستشفي وكان موضوع على جهاز تنفس وتم إدخاله لغرفة الإفاقة وتم التعامل معه بشكل فورى.

واضاف شتا في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إنه في البداية تم لإطمئنان على العلامات الحيوية للاعب، وتم توصيله على أجهزة الأكسجين والمحاليل، وكان فاقد الوعي، ولكنه كان يستجيب للالم وكانت الإستاجبة ضعيفة.

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واوضح غنه في البداية كان الشك في وجود مشكلة في الفقرات العنقية والمخ، وتم نقله لغرفة الأشعة المقطعية لعمل إشعة على المخ والفقرات العنقية، وأن الأمور مطمئنة والأشعات كلها جيدة، وستم مل أشعة تليفزيونية على البطن والحوض تحسبا لوجود نزيف من السقوط.

واكد انه تم التوجيه بإداخاله لعنياة المخ والأعصاب تحت المتابعة والمراقبة، وأن الحالة في العناية وفايق تماما ويتحدث والإستجابة جيدة جدا، وأن سرعة التعامل مع الحالة بشكل سليم ساعد في استقرار حالته وعودته لوعيه بشكل كامل.

وأكد محمد عودة المدر الفني لفريق المقاولون العرب، أن حالة لاعب الفريق لؤي وائل كانت خطرة وتم إدخاله لغرفة العناية المركزة.

وأضاف عودة في تصريحات صحفية ان اللاعب تم استقرار حالته واسترد وعيه بشكل طبيعي، وبعد ساعتين سيتم نقله إلى غرفة عادية بعد استقرار حالته الصحية.

وتعرض لؤي وائل لاعب نادي المقاولون العرب لإصابة قوية بعد سقوطه مواجهة مباراة بلدية المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات مسابقة دوري nile ، والتي أقيمت على أرضية ملعب نادي غزل المحلة.

وتم نقل اللاعب إلى مستشفى المحلة عبر سيارة الإسعاف المتواجدة في أرضية الملعب من أجل إجراء الفحوصات اللازمة.

وسقط لؤي وائل بعد إلتحام مع زميله بالفريق محمود أبو السعود حارس المرمى، وتدخل الجهاز الطبي لنادي المقاولون العرب، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفي.