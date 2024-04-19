بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الأسمنت الإثيوبي يفوز على العدالة الكيني

تغلب الأسمنت الإثيوبي على نظيره العدالة الكيني بنتيجة 3-0، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي ينظمها الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل 2024.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وتحكم الأسمنت الإثيوبي في مجريات اللعب، ونجح في السيطرة على المباراة تمامًا، وتميز بقوة الإرسال والإعداد المميز مع تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

‏‎نجح فريق الأسمنت الإثيوبي في الفوز بالشوط الأول بنتيجة 25-20، وواصل التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-19، ونجح في حسم المباراة بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-21.

وعقب المباراة قال مصطفى عبد الله لاعب الأسمنت الإثيوبي، إن فريقه نجح في الفوز على العدالة الكيني رغم كل الظروف التي مر بها الفترة الماضية وتأخر وصول الفريق إلى القاهرة لخوض منافسات البطولة.