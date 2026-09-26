عايز يعمل مشاهدات.. القبض على شخص إدعى تغيب طفل عن منزله

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بتغيب طفل عقب خروجه من منزل خالته.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (بائع متجول "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة).

وبسؤاله أقر باختلاقه الواقعة وأن الطفل الظاهر بالمنشور غير معلوم لديه وتحصله على صورته من مواقع التواصل الإجتماعى ونشر الصورة بذات التعليق على صفحته لزيادة نسب المشاهدات، وأضاف بحذفه المنشور من صفحته عقب تداوله بعدة صفحات خشية تعرضه للمساءله القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.