موعد مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

يشهد ملعب حمادي العقربي برادس بتونس بمباراة مثيرة تجمع بين ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي، غدًا السبت، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الترجي التونسي وصن داونز

يُنطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يأتي ماميلودي صن داونز إلى هذه المباراة بعد تأهله على حساب يانج أفريكانز التنزاني، حيث فاز بضربات الجزاء بنتيجة 3-2 بعد التعادل السلبي في مباراتي الذهاب والإياب.

من جانبه، نجح الترجي التونسي في بلوغ نصف النهائي بعد فوزه في ركلات الترجيح على أسيك ميموزا الإيفواري 4-2 بعد التعادل السلبي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

سيتوجب على الفائز من هذا اللقاء مواجهة الفريق الفائز من مواجهة الأهلي وتي بي مازيمبي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.