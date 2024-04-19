إقبال في أول لقاء جمعة للأطفال بمسجد قباء بإدارة أوقاف المرج بالقاهرة

نظمت اليوم الجمعة فعاليات البرنامج التثقيفي للأطفال بمسجد قباء بإدارة المرج بمديرية أوقاف القاهرة، بحضور الدكتورة هدى حميد معوض مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، والشيخ منتصف محمود عبد المهيمن، مدير الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ مصطفى على مبارك مدير إدارة أوقاف المرج، والشيخ إسلام محمد أحمد عضو الإدارة العامة للتحرير والنشر، ورحمة محجوب فنانة العرائس، وسط حضور جماهيري حافل للأطفال وأولياء الأمور.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هدى حميد أن وزارة الأوقاف تسعى دائمًا لتنمية الوعي الديني والثقافي والفكري والوطني عند الطفل، موضحة أن الوزارة لديها منهجية علمية متكاملة لرفع مستوى الوعي لدى أبنائنا وبناتنا ، و قد أحدثت طفرة غير مسبوقة وأحرزت تقدمًا كبيرا في هذا المجال.

كما أكد عدد من أولياء الأمور فرحتهم بالفعالية وقدموا الشكر لوزارة الأوقاف على اهتمامها ورعايتها للأطفال وحمايتهم من الأفكار الهدامة ، وذلك بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تنمي الحس الإيماني والوطني لدى الطفل، مؤكدين أن البرنامج التثقيفي للطفل لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وأننا نأمن على أطفالنا المشاركين في هذه النشاطات حيث إنهم في أيدٍ أمينة.

