بكرى : عايزين سقف للأسعار متزيدش عنه عشان الناس توفر احتياجاتها الأساسية

علق الإعلامي مصطفى بكري على الأسعار قائلا:"نتمنى يكون في سقف محدد الأسعار ما تزيدش عنه عشان الناس تعرف تعيش ونتمنى أنها تنخفض".

وأضاف الاعلامي مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” قائلا:"نتمنى استمرار انخفاض الاسعار عشان المصريين يقدروا يوفروا احتياجاتهم الاساسية اللي هي بسيطة جدا مش هتلاقي حد كل يوم بياكل لحمة".

التنمية الاقتصادية

وحذر الاعلامي مصطفى من الزيادة السكانية التي تلتهم التنمية الاقتصادية حيث ان عدد الشعب المصري ارتفع 25 مليون نسمة منذ عام 2011.

وطالب الاعلامي مصطفى بكري الوزارات والجهات المعنية مثل الصحة الازهر والكنيسة والتضامن وغير ذلك بحملة ضخمة لتنظيم الاسرة.