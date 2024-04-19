الكونغو الديمقراطية.. انهيار 4500 منزل بسبب الفيضانات

تضررت آلاف الأسر وعشرات المدارس من الفيضانات في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث طلبت السلطات المحلية يوم الجمعة المساعدة من الحكومة المركزية.

قال دومينيك كالونزو رئيس الاتصالات في بلدية أوفيرا لوكالة فرانس برس إن "ما لا يقل عن 4500 منزل انهار، واختفت أكثر من 2000 قطعة أرض، وتضرر أكثر من 7000 أسرة من فيضان الأنهار وارتفاع منسوب المياه في بحيرة تنجانيقا".

أضاف كالونزو أن 53 مدرسة غمرتها المياه في مدينة أوفيرا الشرقية، وفقا لتقرير مجلس المدينة الذي تم إعداده في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضاف كالونزو: "لقد استقبلت عائلات المتضررين، بينما يقضي آخرون الليل تحت النجوم، وأطلق مجلس مدينة أوفيرا نداءً عاجلاً إلى الحكومة الكونغولية والمنظمات الإنسانية، لأن أوفيرا معرضة لخطر الأوبئة".

وعلى مدى أسابيع، هطلت أمطار غزيرة على الشاطئ الشمالي لبحيرة تنجانيقا في منطقة كيفو الجنوبية، المتاخمة للعاصمة الاقتصادية لبوروندي بوجمبورا، التي ضربتها الفيضانات.

وقال سانتوس كيتاندالا، ناشط المجتمع المدني من فيزي، لوكالة فرانس برس: "الوضع مقلق حقا، فحتى الطريق الوطني الخامس في قسم أوفيرا-فيزي غمرته المياه وتم ابتلاع سوق كبير، سوق مويميزي، وكذلك العديد من المكاتب الإدارية".

وتؤثر الفيضانات أيضًا على بلدة كاليمي الواقعة إلى الجنوب.

وخارج جمهورية الكونغو الديمقراطية، تشهد شرق إفريقيا أمطارًا غزيرة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 58 شخصًا في تنزانيا خلال الأسبوعين الأولين من شهر أبريل و13 آخرين في كينيا.

لم تنقطع الأمطار تقريبًا في بوروندي، وهي واحدة من البلدان العشرين الأكثر عرضة لتغير المناخ وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

يمتد موسما الأمطار المعتادان من سبتمبر إلى يناير، ومن مارس إلى مايو.