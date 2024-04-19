قبل مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي.. جوارديولا يعلن إصابة هالاند ودي بروين

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، اليوم الجمعة، إصابة الثنائي إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين قبل مواجهة تشيلسي غدا السبت على ملعب ويمبلي، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو عبر حسابه بتطبيق "إكس": "هالاند شعر بشيء ما، لقد عانى من مشكلة عضلية، وسنرى ما سيحدث".



وأضاف المدير الفني لمانشستر سيتي: "كيفين دي بروين أيضًا شعر بإصابة في عضلات الفخذ الخلفية وكان متعبا جدا، لكنه يشعر بتحسن الآن".

وحول تألق كول بالمر في تشيلسي، قال: "لقد ظل يطلب الرحيل عن السيتي، وقلت له (ابقى) لكنه أراد الرحيل، ماذا نستطيع أن نفعل معه؟".

وأتم المدرب الإسباني: "بالمر لاعب استثنائي ويتمتع بإمكانات خارقة، لم أمنحه الدقائق التي يستحقها والتي يتمتع بها الآن في تشيلسي".