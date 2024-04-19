بالأبيض اللافت.. رولين القاسم تمزج بين الأناقة والجمال في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة رولين القاسم، متابعيها بأحدث إطلالاتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت" رولين"، بإطلالة صيفية ملفتة، خطفت بها الأنظار، مرتدية ملابس مكشوفة باللون الأبيض، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

من هى رولين القاسم

جدير بالذكر أن رولين ولدت لأب فلسطيني أردني وأم مصرية، وتعيش في مصر وحصلت على الجنسية المصرية، وتعمل ممثلة، حيث تخرجت في قسم التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

علاقة رولين قاسم بالوسط الفني

شاركت رولين القاسم في عدد من الأعمال الدرامية، حيث قدمت شخصية «صافي عبد المولي» تاجرة المخدرات في مسلسل « لما كنا صغيرين»، من بطولة ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوي، ويعد هذا الدور هو الاكبر مساحة في أعمالها الفنية.

كما شاركت في مسلسلات «سرايا عابدين، لدينا أقوال أخرى، سجن النسا، مريم ، بالإضافة الي مسلسل لدينا اقوال اخري مع الفنانة يسرا .

ولم تشارك رولين قاسم مؤخرا في اي أعمال فنية ولكنها عادت خلال الفترة الماضية بعدد من الفيديوهات مع صديقاتها وحصدت علي مشاهدات عالية .