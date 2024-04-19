مقديشيو: نرحب بموقف "السبع" بشأن خلاف الصومال وإثيوبيا

رحبت الصومال اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 بالبيان الصادر عن مجموعة دول السبع الكبرى، بشأن مذكرة التفاهم الغير قانونية الموقعة بين إثيوبيا والمنطقة الانفصالية أرض الصومال، في الأول من يناير الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان لها إن "جمهورية الصومال الاتحادية ترحب بالبيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كابري بإيطاليا، في الفترة من 16 إلى 19 أبريل".

وأضاف بيان الخارجية الصومالية "نحن نقدر تركيزه على القرن الأفريقي والصومال، ونثني على التزام مجموعة السبع بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا". وتابع "نحن ندرك جهودهم لمعالجة انعدام الأمن الغذائي والفقر والصراع المسلح والطقس القاسي والنزوح، ونقدر المساعدات الإنسانية المستمرة والتعاون الدولي في مواجهة هذه التحديات".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعربت دول مجموعة السبع الكبرى، عن قلقها بشأن مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا والمنطقة الانفصالية “أرض الصومال” والتي تم الإعلان عنها في يناير 2024.

وقالت دول مجموعة السبع، في ختام أعمال مؤتمرا الذي استضافته إيطاليا، على مدار اليومين الماضيين، إنها تشجع إثيوبيا والصومال على "إبقاء جميع قنوات الحوار مفتوحة لمنع المزيد من التصعيد، والعمل مع الشركاء الإقليميين، في إطار الاتحاد الإفريقي ومن خلال الاتصالات الثنائية، وفقًا للقانون الدولي ومبادئ السيادة" والسلامة الإقليمية على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، بحسب ما أوردته صحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية.

وفي الأول من يناير الماضي وقعت إثيوبيا على مذكرة تفاهم غير قانونية تنص على الحصول على 20 كم من ساحل البحر الأحمر في منطقة أرض الصومال، بغرض إقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أغضب الصومال واعتبرته ضما لأراضيها وطردت السفير الإثيوبي وأعلنت إغلاق قنصلتي أديس أبابا في أرض الصومال وبونتلاند.