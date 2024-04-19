يوسف حمدي: الزمالك يقترب من التتويج بالكونفدرالية

أشاد يوسف حمدي، نجم الزمالك السابق، أن مباراة دريمز الغاني ستكون مختلفة عن المباريات السابقة، مشددا على أهمية الفوز في لقاء الذهاب بـ نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "مجلس الزمالك والجماهير يضعان أملا كبيرا على اللاعبين والجهاز الفني من أجل الفوز بلقب الكونفدرالية هذا الموسم، والبطولة قريبة من القلعة البيضاء".

وأضاف: "الزمالك يُعاني من عدة غيابات مؤثرة للغاية خاصة وأن ناصر ماهر وعبد الله السعيد لن يكونا متواجدين في إفريقيا إلى جانب غياب أحمد فتوح للإصابة".