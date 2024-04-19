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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوسف حمدي: الزمالك يقترب من التتويج بالكونفدرالية

يوسف حمدي
يوسف حمدي

أشاد يوسف حمدي، نجم الزمالك السابق، أن مباراة دريمز الغاني ستكون مختلفة عن المباريات السابقة، مشددا على أهمية الفوز في لقاء الذهاب بـ نصف نهائي الكونفدرالية.

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وقال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "مجلس الزمالك والجماهير يضعان أملا كبيرا على اللاعبين والجهاز الفني من أجل الفوز بلقب الكونفدرالية هذا الموسم، والبطولة قريبة من القلعة البيضاء".

وأضاف: "الزمالك يُعاني من عدة غيابات مؤثرة للغاية خاصة وأن ناصر ماهر وعبد الله السعيد لن يكونا متواجدين في إفريقيا إلى جانب غياب أحمد فتوح للإصابة".

يوسف حمدي

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