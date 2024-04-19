وزير الرياضة يتفقد المدينة الشبابية بالغردقة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمدينة واستعداداتها لاستقبال الزائرين خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب حضوره اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الإفريقي للتراثيلون.

تضمنت الجولة تفقد صالة الألعاب الرياضية والملاعب والغرف، ومنطقة حمام السباحة.

أكد الدكتور صبحي أن مختلف المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة أيضاً جاهزة لاستقبال الأفواج الشبابية من مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن التطور الكبير الذي شهدته المنشآت الشبابية والرياضية جعلها تقوم بدور تنموي رائد كمراكز تنويرية.

أشار "صبحي" إلى أن هذه المنشآت تقوم بدور هام في نشر الممارسة الرياضية وتنفيذ العديد من البرامج الثقافية والفنية، واحتضان العديد من المبادرات الشبابية الاقتصادية والتنموية بوجه عام.