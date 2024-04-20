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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفرقه الألمانية keinemusik تقيم حفلتها بمنطقة أهرامات الجيزة

حفل الفرقة الألمانية
حفل الفرقة الألمانية

انطلقت، مساء اليوم، الحفلة التي تقيمها الفرقة الألمانية الشهيرة keinemusik بمنطقة أهرامات الجيزة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ومن جانبه، أوضح السيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الهيئة لمثل هذه الحفلات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة للترويج السياحي لمصر والتي من بين أهدافها إلقاء الضوء على المقصد المصري كوجهة حديثة معاصرة نابضة بالحياة تجمع  بين العراقة والحداثة ولا تقتصر التجربة السياحية بها على التاريخ والحضارة العريقة ولكن هناك دائما الجديد والمعاصر الذي يثري تجربة السائح ويجعلها مختلفة ومتنوعة.

وأضاف أن الهيئة قامت بتنظيم برنامج سياحي للفرقة زاروا خلاله منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وقلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وبما شاهدوه من أماكن أثرية وتعرفهم على الحضارة المصرية العريقة عن قرب.

ويُقام الحفل بمنطقه بانوراما 2 كما يحظى باقبال جماهيري كبير من المصريين والأجانب، وبصدي واسع لدى المهتمين بهذا النوع المميز من الحفلات.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة keinemusik اشتهرت بأدائها المميز في الموسيقي الإلكترونية، وتضم عدد من منسقي وموزعي الأغاني المشهورين وقد استحوذت علي اهتمام الجماهير في جميع أنحاء العالم.

وتعد السمة المميزة لعروضهم هى دمج الألحان والموسيقى ومنها دمج الألحان العربية والمصرية، وقد ميزهم هذا الاندماج في عالم الموسيقي الإلكترونية مما أظهر تقديراً عميقاً للتراث الثقافي لمصر والشرق الأوسط.

keinemusik أهرامات الجيزة أهرامات التجربة السياحية التاريخ والحضارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

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