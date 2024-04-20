عودة بيرسي تاو.. بركات يكشف عن تشكيل الأهلي المثالي أمام مازيمبي

كشف محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق التشكيل المثالي للأحمر في مباراة مازيمبي الكونغولي، المُقرر إقامتها في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعتقد أن تفكير مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي سيتغير في مباراة مازيمبي عن مواجهة الزمالك الماضية، خصوصًا مع عودة بيرسي تاو من الإصابة، وهو من أهم عناصر الهجوم".

وأضاف: "بيرسي تاو لاعب هداف وعنصر بارز في خط هجوم الأهلي، خصوصًا أن مازيمبي لديه أزمات دفاعية، كما أنه من الممكن أن يتم الدفع بمحمود كهربا".

وتابع: "رضا سليم هو الأنسب لمباراة مازيمبي، طاهر محمد طاهر موجود مع كريم فؤاد وأحمد عبد القادر، ولكن رضا سليم لاعب مهاري وسريع".

وأكمل: "بيرسي تاو ورضا سليم ومحمود كهربا هو الثلاثي المثالي لهجوم الأهلي أمام مازيمبي، وأعتقد أن عمرو السولية سيعود لخط وسط الأهلي، فهو لاعب صاحب خبرات، ويستطيع تغيير نسق المباراة، بالإضافة لجودته في التسديدات والتمريرات البينية".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الفروقات الفنية محسومة للأهلي، ولكن مازيمبي لديه لاعبين يكافحون في الملعب، وهذا هو أهم شيء في كرة القدم، وأعتقد أن لاعبي الأهلي لن يستهينون بمباراة الغد".