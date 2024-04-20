عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأنبا رافائيل يوزيع كؤوس ودروع الفائزين فى مهرجان الكرازة المرقسية |صور

الآباء الأساقفة
الآباء الأساقفة

احتضن دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط ثاني احتفالات توزيع كؤوس ودروع مهرجان الكرازة المرقسية للفائزين بالمراكز الأولى لعام ٢٠٢٣. حيث تم توزيع ٥٠٠ كأس ودرع للفائزين من ١٧ إيبارشية من الصعيد.

حضر الاحتفالية من أحبار الكنيسة إلى جانب أسقف الإيبارشية المضيفة، نيافة الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، أصحاب النيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا رافائيل الاسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) بأسيوط، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح.

كما حضر الاحتفالية الآباء الكهنة والخدام والخادمات منسقي المهرجان في الإيبارشيات المحتفل بها، وهي ايبارشيات: بني مزار والبهنسا،  مطاي، شرق المنيا، المنيا، أبوقرقاص، ملوي وأنصنا والأشمونين، دير مواس ودلجا،  ديروط وصنبو، القوصية ومير، أبنوب والفتح، منفلوط - رزقة دير المحرق - أسيوط - أبوتيج وصدفا والغنايم، طما، طهطا وجهينة، الوادى الجديد.

الأمير تادرس الأمير تادرس الشطبى دير الامير تادرس الشطبي توزيع كؤوس الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

عاصفة غير مسبوقة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رعب في مباراة بلدية المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

على جهاز تنفس| تطور مثير في حالة لاعب المقاولون بعد ابتلاع لسانه ..خاص

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس خلال إطلاق وثيقة "مخاطر زواج الأقارب": يسبب 10 آلاف مرض

الإحساس بالآخر .. البابا تواضروس يشرح طرق تقديم المحبة

ترشيحاتنا

إيران تتوعد إسرائيل: ردّنا التالي سيكون على أقصى مستوى

مسؤول أمريكي: واشنطن ليس لها أي نشاط بمنطقة انفجار قاعدة كالسو العراقية

صورة تجمع عمرو دياب مع لاعيبن من الزمالك.. ما السر ؟

إياد نصار يكشف تأثير شخصيته في صلة رحم على أبنائه

الحشد الشعبي: خسائر مادية وإصابات نتيجة انفجار بقاعدة كالسو جنوب العراق

إياد نصار يكشف سبب مشاركة الشيخ خالد الجندي في مسلسل صلة رحم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت| ياسمين صبري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الهضبة وايهاب توفيق أبرز الحضور .. 30 صورة من حفل زفاف نجل محمد فؤاد

حضور جماهيري ضخم .. 30 صورة من حفل الفنانة آمال ماهر

بوسي تثير الجدل بسبب فستانها في الجونة| سعره خرافي

فيديو

مصير أحمد رفعت يهدد لؤي وائل لاعب المقاولون

دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

مصير الذهب إيه؟ بنك عالمي شهير يتوقع مستقبل سعر المعدن الأصفر |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ