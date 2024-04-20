عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

صدى البلد

انخفاض ملحوظ تشهده أسعار الدواجن  اليوم السبت 20-4-2024 في الأسواق وبورصة الدواجن، وذلك بعدما شهدت الأسواق استقرار فى توافر الأعلاف أمام المربيين  ، فضلا عن قلة الإقبال على الشراء ، مع توجيهات الحكومة المستمرة بخفض الأسعار  .

 

أسعار الدواجن اليوم 

 

حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر  75 جنيها، بعدما سجلت منذ أيام قليلة  89 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها، ،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها . 

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 88 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها. 

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 75 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها  وتصل للمستهلك بسعر  83 جنيهًا 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 70 و 80 جنيها.


أسعار البيض 

•  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  160 ل 165 جنيهًا  .
 

• سعر كرتونة البيض الأبيض 165 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 170 جنيها.
 

ومن جانبه ، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن سعر كرتونة البيض وصل اليوم لأكثر من ١٧٠جنيها ونحتاج إلى منظومة واضحة للعرض والطلب 

ولفت "السيد" خلال تصريحات تليفزيونية،  إلي أن قطاع الأمهات بصناعة الدواجن به خلل وعجز كبير جدًّا يصل إلى 70% وقطاع البياض بنسبة 52%، وهذا ما يؤثر في ارتفاع أسعار البيض.
 

وأضاف  أن سعر كرتونة البيض وصل إلى أكثر من 170 جنيهًا للمستهلك بينما في المزرعة 152 جنيهًا ونحتاج إلى منظومة واضحة للعرض والبيع .
 

وحذر  من بعض منتجى الدواجن حيث أنهم يستغلون الأوضاع الحالية بتقليل الانتاج وبالتالى انخفاض المعروض فى الأسواق.

انخفاض الأسعار

وتوقع رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، حدوث انخفاض فى أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة دون أنخفاض اسعار البيض.

الدواجن أسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم اسعار البيض انخفاض الاسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

عاصفة غير مسبوقة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أول رد رسمي من الحكومة على موعد التعديل الوزاري

الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

رعب في مباراة بلدية المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن التعديل الوزاري المرتقب.. متحدث الوزراء يعلن نبأ مهما للجميع.. تحذير عاجل من الأرصاد| أخبار التوك شو

ترشيحاتنا

كرم جبر: الاشتباكات الإيرانية الإسرائيلية ألحقت ضررًا كبيرًا بالقضية الفلسطينية

تصل لـ 40%.. خصومات كبيرة على السلع

10 عروض طويلة بمهرجان قسم المسرح بـ"آداب" الإسكندرية

مسؤولون في الأمم المتحدة يحذرون من مخاطر ظهور جبهة جديدة في السودان

مسلسل كامل العدد + 1 يزيح كوبرا من الصدارة .. تفاصيل

صلاح السعدني كان سببا في عودتي لـ الأهلي.. إبراهيم سعيد يحكي القصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشتت وفاصل ..نصائح لتحسين التركيز والانتباه في العمل

الحق اشتري.. انخفاض 110 ألف جنيه في سعر سيارة شهيرة

مش عارفة تاخديها رغم فوايدها.. اصنعى من بذور الشيا مهلبية شهية

الخماسين تغير المزاج.. أعشاب تمنع الاكتئاب وتزيد الحيوية خلال الطقس المتقلب

فيديو

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

مصير أحمد رفعت يهدد لؤي وائل لاعب المقاولون

دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ