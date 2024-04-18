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تراجعت 50 جنيهًا.. الدواجن تخالف التوقعات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض|تغطية خاصة

رنا عبدالرحمن
رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد” الإخباري رنا عبدالرحمن، تغطية عن تحرك الحكومة لخفض الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية والاستراتيجية.. حيث أطلق الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مبادرة للعمل على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10% و15%، فشهدنا تراجعًا فى أسعار الدواجن اليوم في مصر. 

وهبطت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ في الأسواق وسجّلت سعرًا أقل من 80 جنيهًا في المزرعة، بعد ما كانت قد سجّلت أرقامًا تاريخية تخطت فيها الـ 100 جنيه قبل أيام.

فيما تراجعت بقوة من 135 جنيهًا في بعض المناطق إلى 85 جنيهًا للمستهلك بفارق حوالى 50 جنيهًا بين السعرين.

وقد تراوح سعر الدواجن اليوم فى المزرعة بين 79 و80 جنيهًا فيما تراوح السعر للمستهلك من 84 لـ 95 جنيهًا.

كما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة لتسجل سعرًا بين 79 و80 جنيهًا.


ويبدأ سعرها للمستهلك فى المحلات من 84 جنيهًا بعد ما كانت تتراوح بين  120 و135 الأيام الماضية، بتراجع متوسط 50 جنيهًا.

وتراجع أيضًا سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية، حوالى 60 جنيهًا إذ يتراوح سعره اليوم من 178 لـ200 جنيه لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما كان قد سجل  240 لـ250 جنيهًا.

والآن هنستعرض لحضراتكم أسعار الدواجن فى الأسواق بشكل مختصر..
يبدأ سعر كيلو الفراخ البيضاء من 79-80 جنيها في المزرعة، و 84 جنيها وقد يصل إلى 95  جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

وسجل سعر الفراخ البلدي: 125-130 جنيها للكيلو.

وسجل البانيه : 178-200 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.

وسجلت الفراخ الأمهات البيضاء : 75 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أما أسعار البيض التى يهتم بها كثير من المواطنين 
فقد جاء كالتالي:

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 160 جنيهًا في المزرعة.
وتباع الكرتونة  للمستهلك بدءا من 165-180 جنيها.

اما كرتونة البيض الأبيض فسجلت 160 جنيها فى المزرعة
وتباع للمستهلك بدءا من 165 جنيها.
كما سجلت كرتونة البيض البلدي  150 جنيها للمستهلك

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

مصر ” أسعار الدواجن والبيض اليوم

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