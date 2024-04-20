سباق السفن الطويلة.. انطلاق أضخم تحدي بحري

تحتضن مدينة هلسنكي من 4 يوليو إلى 7 يوليو 2024 سباقات السفن الطويلة، وهو حدث سنوي مرموق يتميز بمشاركة السفن الشراعية التقليدية الكبيرة في سباق ضخم.

من المتوقع أن يجذب الحدث حوالي 500,000 زائر، وسيقام على بحر البلطيق، حيث تستعد المدينة لتقديم عرض مذهل للتراث البحري والمشاركة المجتمعية.

في شراكة هامة، تم اختيار مؤسسة "جون نورمينن" المكرسة لحفظ بحر البلطيق وتراثه للأجيال القادمة، كشريك خيري لسباقات السفن الطويلة.

تهدف هذه التعاونية إلى زيادة الوعي حول حالة بحر البلطيق والترويج لحمايته من خلال فرص جمع التبرعات للزوار والشركات المشاركة.

وقالت «أناماري أراكوسكي-إنجاردت» الرئيس التنفيذي لمؤسسة جون نورمينن: "يعاني بحر البلطيق من الإقفار، وهو واضح لنا الذين نسافر في مياهه من خلال ظاهرة ازدهار الطحالب في الصيف.. ومن خلال التبرعات، يمكن لمؤسستنا الاستمرار في تقليل الإفقار ومنع فقدان التنوع البيولوجي. إنه رائع أن يعمل الشباب كرسلاء لرفاهية بحر البلطيق وأهمية البحر في سباقات السفن الطويلة".

ومن أجل تعزيز التعليم للشباب والتعاون الدولي، ستكفل هلسنكي 100 شاب وشابة للمشاركة في السباقات.

سينضم هؤلاء الشبان البحارة إلى الساقين الأولى من السباق، من كلايبيدا إلى هلسنكي ومن هلسنكي إلى تالين، بغض النظر عن جنسياتهم أو خلفياتهم الثقافية أو دياناتهم أو وضعهم الاجتماعي.