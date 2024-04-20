لو وزنك زاد فى العيد.. 5 تمارين تساعد على حرق دهون البطن

زيادة الوزن في فترة العيد لها حل ، يمكن القيام بمجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد على حرق دهون البطن. هنا خمس تمارين فعالة يمكن ممارستها، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

5 تمارين رياضية تساعد على حرق دهون البطن

البطن المنحني: امتدِ على ظهرك على الأرض وثبت قدميك. ثم قم برفع جسمك باتجاه الأمام، وانحنِ الظهر باتجاه الركبتين. عندما تشعر بانقباض عضلات البطن، عُد إلى الوضع الأصلي ببطء. قم بعمل 3-4 مجموعات من 10-15 تكرارًا.

البلاك بريدج: امتدِ على ظهرك على الأرض مع ركبتيك مثنيتين وقدميك مسطحتين على الأرض. قم برفع وتمديد الوركين بحيث يكون الجسم مستقيمًا من الكتفين حتى الركبتين. احتفظ بالوضع لبضع ثوانٍ ثم عُد إلى الوضع الأصلي. قم بعمل 3-4 مجموعات من 10-12 تكرارًا.

تمارين البطن الجانبية: واجه جسمك جانبًا وامتدِ على الجانب الذي تواجهه الأرض. ثبت قدميك ببعضهما البعض وقم برفع الجزء العلوي من جسمك باتجاه السقف. عندما تشعر بانقباض عضلات الجانب، عُد إلى الوضع الأصلي ببطء. قم بتكرار الحركة على الجانب الآخر. قم بعمل 3-4 مجموعات من 10-15 تكرارًا لكل جانب.

اللوحة: امتدِ على الأرض بوضعية الجلوس على ركبتيك وكوعيك، رفع الركبتين بحيث يكون الجسم مستقيمًا من الرأس حتى الكعبين. احتفظ بالوضع لمدة 30-60 ثانية ثم انزل الجسم ببطء. قم بعمل 3-4 مجموعات.

القفز الحبل: احمل حبل القفز بيديك وقف بوضعية مستقيمة، قفز بالحبل باتجاه الأمام وحاول رفع الركبتين إلى مستوى البطن. قم بالقفز لمدة 1-2 دقيقة بدون توقف.

يجب ممارسة هذه التمارين بانتظام ومع توافقها مع حالتك الصحية العامة. قد تحتاج إلى استشارة مدرب رياضي أو أخصائي في اللياقة البدنية للحصول على توجيهات محددة وضمان أن تكون التلقد لاحظت أن النص لم يكتمل بشكل صحيح. هنا التكملة:

يجب ممارسة هذه التمارين بانتظام ومع توافقها مع حالتك الصحية العامة. قد تحتاج إلى استشارة مدرب رياضي أو أخصائي في اللياقة البدنية للحصول على توجيهات محددة وضمان أن تكون التمارين مناسبة لقدراتك وصحتك الشخصية. بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية، يجب أيضًا الانتباه إلى النظام الغذائي واتباع نمط حياة صحي، بما في ذلك تناول وجبات صحية ومتوازنة والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات المكررة.