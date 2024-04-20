عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لو وزنك زاد فى العيد.. 5 تمارين تساعد على حرق دهون البطن

تمارين
تمارين

 زيادة الوزن في فترة العيد لها حل ، يمكن القيام بمجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد على حرق دهون البطن. هنا خمس تمارين فعالة يمكن ممارستها، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

4 حيل للتخلص من الذباب في المنزل.. ستقضي عليه نهائيا

أول رد رسمي من الحكومة على موعد التعديل الوزاري

5 تمارين رياضية تساعد على حرق دهون البطن

البطن المنحني: امتدِ على ظهرك على الأرض وثبت قدميك. ثم قم برفع جسمك باتجاه الأمام، وانحنِ الظهر باتجاه الركبتين. عندما تشعر بانقباض عضلات البطن، عُد إلى الوضع الأصلي ببطء. قم بعمل 3-4 مجموعات من 10-15 تكرارًا.

البلاك بريدج: امتدِ على ظهرك على الأرض مع ركبتيك مثنيتين وقدميك مسطحتين على الأرض. قم برفع وتمديد الوركين بحيث يكون الجسم مستقيمًا من الكتفين حتى الركبتين. احتفظ بالوضع لبضع ثوانٍ ثم عُد إلى الوضع الأصلي. قم بعمل 3-4 مجموعات من 10-12 تكرارًا.

تمارين البطن الجانبية: واجه جسمك جانبًا وامتدِ على الجانب الذي تواجهه الأرض. ثبت قدميك ببعضهما البعض وقم برفع الجزء العلوي من جسمك باتجاه السقف. عندما تشعر بانقباض عضلات الجانب، عُد إلى الوضع الأصلي ببطء. قم بتكرار الحركة على الجانب الآخر. قم بعمل 3-4 مجموعات من 10-15 تكرارًا لكل جانب.

اللوحة: امتدِ على الأرض بوضعية الجلوس على ركبتيك وكوعيك، رفع الركبتين بحيث يكون الجسم مستقيمًا من الرأس حتى الكعبين. احتفظ بالوضع لمدة 30-60 ثانية ثم انزل الجسم ببطء. قم بعمل 3-4 مجموعات.

القفز الحبل: احمل حبل القفز بيديك وقف بوضعية مستقيمة، قفز بالحبل باتجاه الأمام وحاول رفع الركبتين إلى مستوى البطن. قم بالقفز لمدة 1-2 دقيقة بدون توقف.

يجب ممارسة هذه التمارين بانتظام ومع توافقها مع حالتك الصحية العامة. قد تحتاج إلى استشارة مدرب رياضي أو أخصائي في اللياقة البدنية للحصول على توجيهات محددة وضمان أن تكون التلقد لاحظت أن النص لم يكتمل بشكل صحيح. هنا التكملة:

يجب ممارسة هذه التمارين بانتظام ومع توافقها مع حالتك الصحية العامة. قد تحتاج إلى استشارة مدرب رياضي أو أخصائي في اللياقة البدنية للحصول على توجيهات محددة وضمان أن تكون التمارين مناسبة لقدراتك وصحتك الشخصية. بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية، يجب أيضًا الانتباه إلى النظام الغذائي واتباع نمط حياة صحي، بما في ذلك تناول وجبات صحية ومتوازنة والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات المكررة.

زيادة الوزن التمارين الرياضية حرق دهون البطن دهون البطن البلاك بريدج النظام الغذائي ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

عاصفة غير مسبوقة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

أول رد رسمي من الحكومة على موعد التعديل الوزاري

موضوعات متعلقة

العمل في أسبوع.. تشغيل العمالة غير منتظمة.. ووظائف بالداخل والخارج.. والوزير يتفقد مواقع إنتاج ببورسعيد

إلغاء العقوبات السالبة للحريات دعما للاستثمار ورفع الغرامات..النص الكامل لتعديلات قانون سلامة الغذاء

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

دعاء المطر .. ردده يفك الكرب ويزيل الهم ويفتح أبواب الرزق

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ترشيحاتنا

الكونجرس يوافق على تمديد برنامج التنصت على مواطني دول أخرى.. تفاصيل

رويترز: الولايات المتحدة تسحب قواتها من النيجر

إسرائيل تطالب أمريكا بالمزيد من القذائف والمركبات العسكرية.. تفاصيل

الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف ساحل دير البلح

هل يجوز للزوجة صيام الست من شوال دون إذن زوجها؟.. في حالتين فقط

هل تبطل صلاة من وقف منفردا خلف الصف.. الإفتاء تكشف اختلاف المذاهب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 قواعد لاختيار الملابس الملائمة مع تغير الفصول ورياح الخماسين

مشتت وفاصل ..نصائح لتحسين التركيز والانتباه في العمل

الحق اشتري.. انخفاض 110 ألف جنيه في سعر سيارة شهيرة

مش عارفة تاخديها رغم فوايدها.. اصنعى من بذور الشيا مهلبية شهية

فيديو

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

مصير أحمد رفعت يهدد لؤي وائل لاعب المقاولون

دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ