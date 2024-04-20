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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول رد رسمي من الحكومة على موعد التعديل الوزاري

صدى البلد

تكهنات واسعة النطاق حول موعد التعديل الوزاري، وتوقع البعض أن يتم في غضون الأيام القليلة الماضية، لكن تأخر الإعلان الرسمي عن التعديل شغل بعض المراقبين، وإلى الآن لا توجد معلومات محددة حول موعد الإعلان الرسمي.

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تعديلات وزارية وتعيينات جديدة للمحافظين

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن إجراء تعديلات وزارية وتعيينات جديدة للمحافظين في يوم الأحد المقبل، الموافق 21 أبريل خلال انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب.

وعن التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين الجديدة، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "هذا الأمر يعود لمؤسسة الرئاسة وأنا غير منوط بي الإعلان عن هذا الأمر". وأوضح متحدث الحكومة: "لن نستبق الأحداث وحينما يتم اتخاذ قرار سيتم إعلانه".

ومن جانبه، كشف الإعلامي مصطفى بكري حركة المحافظين الجديدة 2024، وأشار إلى أن "هناك 4 من محافظي جنوب الصعيد لن يبقوا في مناصبهم"، موضحا أن "مدير أمن محافظة شهير مرشح ليكون محافظًا لأسيوط أو البحيرة".

وعن حركة المحافظين الجديدة، أضاف الإعلامي مصطفى بكري، أن "عددًا من مساعدي وزير الداخلية الحاليين والسابقين مرشحون لمنصب المحافظ في عدد من المحافظات"، وقال: "ليس صحيحًا ما تردد مؤخرًا عن شخصية تردد اسمها لتولي منصب وزير شؤون مجلس النواب والشيوخ".

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