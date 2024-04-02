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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مجلس المحافظين يتقدم باستقالته لرئيس الجمهورية قبل حلف اليمين الدستورية.. تفاصيل

صدى البلد

تقدم مجلس المحافظين، باستقالة جماعية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك قبل ساعات من حلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر، إن مجلس المحافظين انعقد أمس، وتقدم باستقالته إلى رئيس الجمهورية، موضحًا أنه بحكم القانون يعتبرون مستقيلين من عملهم مع انتهاء ولاية الرئيس.

وأوضح أن نص المادة (25) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 سيتم تفعيله، وتنص المادة على "يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية".

ويعامل المحافظ معاملة الوزير، من حيث الراتب والمعاش، ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الدستورية.

ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، سيتلو القسم اليوم أمام مجلس النواب، ثم يلقي خطابًا إلى الشعب، لافتًا أن أول قرار سيتخذه الرئيس بعد انتهاء القسم والبدء في ممارسة مهام عمله في الولاية الجديدة هو قبول استقالة المحافظين.

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