الجمهورية: أمن واستقرار العالم في حاجة لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن أمن واستقرار العالم في حاجة إلى تحرك دولي عاجل؛ لوقف التصعيد وإنهاء الأزمة (الإسرائيلية - الفلسطينية)، والحل العادل الشامل للقضية الفلسطينية.



وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (حكمة الرؤية المصرية) - أن كل يوم يمر يثبت الرؤية المصرية السباقة وتحذيرها المستمر من خطورة اتساع الصراع في المنطقة وقلقها البالغ من التطورات الراهنة والتصعيد (الإيراني - الإسرائيلي) المتبادل.

الاتصالات المصرية لا تتوقف

وأشارت إلى أن الاتصالات المصرية لا تتوقف مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل عدم التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. مضيفة أن مصر حذرت مجدداً من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والآثار الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها.



وأوضحت "الجمهورية" أن موقف مصر ثابت وداعم لإرساء كل قواعد الأمن والاستقرار ليس في المنطقة فحسب بل في العالم بأسره، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة ومصر تحذر من العواقب الوخيمة لاتساع الصراع في المنطقة وتداعياته السلبية علي شعوب المنطقة والعالم.

