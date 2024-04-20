وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يزوران أسقف كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أسقف كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ على سلامة الوصول بعد رحلة علاج بالخارج.

وافتتح وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء، أمس الجمعة، أعمال تطوير مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وخلال الافتتاح، أكدا أن عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي فريد في خدمة كتاب الله (عز وجل) وعمارة المساجد.



كما أكدا أن اليوم، السبت، تعقد محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية.

وتهدف المسابقة إلى احتضان وتشجيع النوابغ في حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية من جمهورية مصر العربية، وتشجيع أبرز النوابغ من مختلف دول العالم، وإطلاعهم على التجربة المصرية الرائدة في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الديني الرشيد المستنير.